Новыми фотографиями поделилась в соцсети телеведущая Лера Кудрявцева. Актриса отправилась в Европу – видимо, чтобы забыться после потери любимого кота.

Новыми фотографиями поделилась в соцсети телеведущая ЛераКудрявцева. Актриса отправилась в Европу – видимо, чтобы забыться после потерилюбимого кота.Фотографию, сделанную на одной из площадей Мюнхена, Кудрявцеваопубликовала в своем Instagram.Телеведущая позирует в сером пальто – при этом вид у обычно веселой и жизнерадостной актрисыдовольно потерянный.Поклонники предположили, что Лера все еще переживает потерюсвоего домашнего любимца. Возможно, и путешествие в Европу актриса предприняладля того, чтобы отвлечься от грустных мыслей.Напомним, на днях телезвезда сообщила, что переживает потерюсвоего любимого кота Фофана, который сбежал из дома. "Фофан убежал закотом через забор", – коротко написала Лера в своем микроблоге. Кудрявцевасняла на видео своего мужа, который пытался разыскать кота, но обнаружил лишьогромную дыру в ограде, сквозь которую четвероногий питомец и сбежал.Попытки отыскать кота не увенчались успехом. Однако на видеос камер наблюдения Фофан отметился. Блондинка опубликовала стоп-кадр, накотором заметен пушистый хвост кота, заворачивающего за угол. На вопросыпоклонников, нашелся ли наконец домашний любимец, Кудрявцева отмалчивается.Недавно телезвезда опубликовала очередную фотографию сноворожденной дочерью. На снимке 47-летняя телеведущая вместе с супругом ИгоремМакаровым держит на руках девочку, лицо которой спрятано за сердечками. Долгожданнаянаследница звездной пары родилась в августе, девочку назвали Марией.