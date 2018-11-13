Тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что лидер национальной команды Сергей Устюгов пропустит стартовый этап Кубка мира нового сезона.

Тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что лидер национальной команды Сергей Устюгов пропустит стартовый этап Кубка мира нового сезона.Причина связана с тем, что спортсмен продолжает восстановление после травмы пальца, которой он сломал на октябрьском сборе команды в Италии."Устюгов не сможет стартовать в начале сезона, — сказал Крамер, которого цитирует ТАСС. Наставник добавил, что спортсмен тренируется вместе с командой.