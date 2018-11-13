Местные жители проникали в дома, откуда похищали вещи, продукты питания и бытовые предметы.

В начале ноября текущего года в ОМВД России по Меленковскому району обратились местные жители, сообщившие и хищении имущества из их домов. По всем фактам совершенных краж следственным отделом были возбуждены уголовные дела.Подозреваемые в совершении преступлений были задержаны сотрудниками полиции на территории района и дали признательные показания.Установлено, что 37-и и 52-летний ранее судимые местные жители проникали в дома, повреждая оконные рамы и дверные замки, и похищали продукты питания, бытовые предметы, постельные принадлежности и вещи. В одном из случаев 37-летний злоумышленник проник в чужое жилище, собрал в пакеты имеющиеся в доме продукты питания, но, забрав лишь часть, скрылся с места преступления. Вернувшиеся и обнаружившие беспорядок хозяева обратились в полицию.Полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению трех краж. Расследование уголовных дел продолжается.На время следствия в отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, второй находится под подпиской о невыезде.Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам