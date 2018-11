Нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему футболисту чемпионата Испании-2017/18. В прошедшем сезоне знаменитый аргентинец забил в Ла Лиге 34 мяча в 36 встречах.

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему футболисту чемпионата Испании-2017/18. В прошедшем сезоне знаменитый аргентинец забил в Ла Лиге 34 мяча в 36 встречах.Напомним, что "сине-гранатовые" в чемпионате-2017/18 завоевали золотые медали, опередив ближайшего преследователя — мадридский "Реал" – на 14 очков. Отметим также, что аргентинский футболист получил приз лучшему бомбардиру Примеры.В нынешнем сезоне Месси в десяти играх уже девять раз отличился за "Барселону". Каталонский клуб лидирует в чемпионате Испании, набрав 24 очка после 12 матчей.Two more for the trophy case