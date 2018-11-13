В понедельник, 12 ноября, авиация Израиля нанесла удар по гостинице Амаль, расположенной в центре сектора Газа. По предварительным данным, гостиница была подведомственна министерству внутренних дел страны.

В понедельник, 12 ноября, авиация Израиля нанесла удар по гостинице "Амаль", расположенной в центре сектора Газа. По предварительным данным, гостиница была подведомственна министерству внутренних дел страны.После того как Израиль в ответ на массированный ракетный обстрел нанес удары по 70 целям ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещена в России) в анклаве, в целях безопасности все занятия в школах были отменены во вторник, 13 ноября. Об этом сообщили представители министерства просвещения и высшего образования Палестины.Тем временем палестинские радикалы приняли решение увеличить интенсивность обстрелов Израиля с территории прибрежного анклава "в ответ на агрессию оккупации", передает ТАСС. Израильские военные наносят ответные удары.По данным Армии обороны Израиля, за последние несколько часов израильские истребители, беспилотники, боевые вертолеты и танки поразили более 70 целей движений "Исламский джихад" и ХАМАС в секторе Газа в ответ на массированный обстрел из прибрежного анклава, в процессе которого радикалы Палестины выпустили по израильским городам не менее 300 ракет и снарядов.Среди целей, уничтоженных в секторе Газа, военные лагеря, наблюдательные посты, мастерские по производству оружия, подземные туннели террористов. Также целью оказалась телестанция "Аль-Акса", являющаяся информационным рупором ХАМАС. Ее здание было разрушено в результате авиаударов Армии обороны Израиля. Прерванное ненадолго вещание телестанции позднее возобновилось. Также было разрушено здание одной из благотворительных организаций.