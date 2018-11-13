Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала список главных претендентов на введение в Зал хоккейной славы в 2019 году. В него вошли три прославленных россиянина: Борис Михайлов, Александр Могильный и Сергей Зубов.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала список главных претендентов на введение в Зал хоккейной славы в 2019 году. В него вошли три прославленных россиянина: Борис Михайлов, Александр Могильный и Сергей Зубов.Кроме них на награду будут претендовать еще девять бывших игроков НХЛ, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.Михайлов в составе сборной СССР стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира, а также был уастником Суперсерий 1972 и 1974 годов. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" Могильный за 990 матчей в НХЛ набрал 1032 очка. Олимпийский чемпион Игр-1992 Зубов выигрывал Кубок Стэнли дважды (в 1994 году с "Нью-Йорк Рейнджерс" и в 1999 году с "Даллас Старз").Напомним, что в ночь на 13 ноября прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака" Александр Якуше стал девятым отечественным членом Зала хоккейной славы НХЛ. Ранее туда попали Анатолий Тарасов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Павел Буре и Сергей Федоров.