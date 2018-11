Российский боец тяжелого веса в смешанных единоборствах Алексей Олейник продлил контракт с ведущим американским промоушеном UFCСогласно новому соглашению нашего известного мастера ММА он проведет под эгидой организации как минимум еще восемь боев.

Российский боец тяжелого веса в смешанных единоборствах Алексей Олейник продлил контракт с ведущим американским промоушеном UFCСогласно новому соглашению нашего известного мастера ММА он проведет под эгидой организации как минимум еще восемь боев."Хотя мне до сих пор соперник не назначен, но контракт на дальнейшее сотрудничество с UFC предложен, — сообщил Олейник в своем аккаунте социальной сети Instagram. – И подписан. Поэтому увидимся в клетке, надеюсь скоро".Посмотреть эту публикацию в InstagramХотя мне до сих пор соперник не назначен, но контракт на дальнейшее сотрудничество с UFC предложен. Подписан. Поэтому увидимся в клетке, надеюсь скоро. Though to me still the rival isn't appointed, but the contract for further cooperation with UFC is offered. Signed. So I'll see you in the cage, hopefully soon. @mickmaynard2 @danawhite #ufc #mma #danawhite #ufcpi #archangelmichael #rcc #harcord #champ #мма #спорт #рмк #архангелмихаил #победа #олейник #силаПубликация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1) 12 Ноя 2018 в 6:51 PSTОлейник выступает в лиге UFC с 2014 года, с тех пор он одержал шесть побед и дважды проиграл. В последнем поединке россиянин задушил Марка Ханта в первом раунде первого турнира UFC в России. Сам спортсмен отметил, что по новому соглашению ему предложили более выгодные условия.