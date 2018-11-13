С видом на жизнь: главные вехи человеческого пути - в документальном фильме Дмитрия Степанова. Герои этого документального фильма благодаря особенностям своего места жительства наблюдают жизнь в разных ее проявлениях.

С видом на жизнь: главные вехи человеческого пути — в документальном фильме Дмитрия Степанова. Герои этого документального фильма благодаря особенностям своего места жительства наблюдают жизнь в разных ее проявлениях. У каждого — свой пейзаж за окном. Одни живут напротив роддома, другие — каждые выходные просыпаются под крики "Горько!" Могильщики — тоже герои этого кино, и у них свой взгляд на жизнь и смерть.