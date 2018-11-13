На российский этап Гран-при по фигурному катанию проданы все билеты. Соревнования пройдут с 16 по 18 ноября на московской арене Мегаспорт, которая вмещает 13200 зрителей.

На российский этап Гран-при по фигурному катанию проданы все билеты. Соревнования пройдут с 16 по 18 ноября на московской арене "Мегаспорт", которая вмещает 13200 зрителей.На пятом этапе Гран-при выступят фигуристы из 18 стран. В каждой из дисциплин Россия будет представлена тремя участниками. Среди самых известных россиян за победу поборются Алина Загитова, Михаил Коляда, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов."Билетов на соревнования Гран-при уже не осталось, — заявил генеральный директор Дворца спорта "Мегаспорт" Михаил Москалев, которого цитирует ТАСС. — Еще можно приобрести билеты на тренировки и на показательные выступления фигуристов".