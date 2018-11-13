Региональный СледКом завершил расследование в отношении бывшего начальника фирмы

Региональный СледКом завершил расследование в отношении бывшего начальника фирмыРегиональный СледКом завершил расследование в отношении бывшего начальника предприятия ОАО «Муромтепловоз».Фирма, имеющая многомиллионные долги, контролировалась налоговиками. Сотрудники ведомства неоднократно пытались заставить заплатить налоги, однако все было бесполезно.Зная о ситуации, начальник производства применил схему вывода из-под госконтроля денег, за счет которых должны были платиться налоги.За счет преступных схем он смог сокрыть более 5 миллионов рублей.В ходе следствия бывший начальник признал свою вину и раскаялся в содеянном.Кроме того, он постарался загладить причиненный вред, оказывал материальную поддержку малообеспеченным членам общественной муромской организации «Мемориал».Учитывая обстоятельства, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении нарушителю лишь штрафа.