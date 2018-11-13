Злоумышленник ранил пастора во время проповеди на богослужении протестантов-евангелистов, проходившего в бразильском штате Сан-Паулу. Прихожане задержали стрелка и серьезно избили его до приезда полиции.

В минувшее воскресенье, 11 ноября, мужчина ранил пастора во время богослужения в церкви протестантов-евангелистов, расположенной в городе Можи-дас-Крузис в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.На записи видно, как злоумышленник подошел к возвышению, с которого пастор произносил проповедь, и открыл огонь из пистолета.Ему удалось ранить церковнослужителя, после чего стрелка сбил с ног один из прихожан.Нападавшего скрутили и передали прибывшим полицейским. Местные СМИ отмечают, что он был серьезно избит и ему потребовалась госпитализация.Пастора, получившего пулевое ранение, оперативно доставили в больницу и прооперировали, угрозы для его жизни нет.Преступник — 30-летний Верли Силва Соуза, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с торговлей наркотиками, не смог внятно назвать причину, побудившую его открыть огонь по евангелистам, отделавшись общими словами о том, что пришел в церковь с целью ограбления.Примечательно, что в момент нападения из помещения молельного дома велась онлайн трансляция через интернет и свидетелями произошедшего стали не только присутствовавшие в храме, но и зрители в Сети.