Злоумышленники, подобрав ключи, вскрыли замок транспортного средства и похитили его...

Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих по подозрению в хищении автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по району Аэропорт от 34-летнего мужчины поступило заявление о краже автомобиля. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний и 40-летний приезжие. Установлено, что злоумышленники путем подбора ключей открыли замок двери водителя и похитили автомобиль.Также в ходе личного досмотра у одного из задержанных были обнаружены шесть кусков спрессованного вещества неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 4 граммов.Следствием и дознанием территориального ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» и 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29