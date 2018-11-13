В России собираются построить мощный, способный войти в рейтинг TOP500 суперкомпьютер, использующий исключительно отечественные процессоры. Затраты на проект, реализуемый в интересах оборонной промышленности, могут превысить миллиард рублей.

В России собираются построить мощный, способный войти в рейтинг TOP500 суперкомпьютер, использующий исключительно отечественные процессоры. Затраты на проект, реализуемый в интересах оборонной промышленности, могут превысить миллиард рублей.О планах построить по-настоящему отечественный суперкомпьютер пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника на рынке IT. По словам одного из них, речь идет о долгосрочном военно-промышленном проекте, один из аспектов которого — создание мощной вычислительной системы на процессорах "Эльбрус". На них уже делали небольшие суперкомпьютеры — "размером со шкаф", теперь же речь идет о строительстве суперкомпьютера, который "наверняка сможет войти в рейтинг TOP500".Одним из исполнителей проекта, затраты на "суперкомпьютерную" часть которого оцениваются в 1 млрд рублей, стал Институт программных систем им. А. К. Айламазяна. Там изданию подтвердили, что собираются принять участие в разработке суперкомпьютера с российскими процессорами.В компании МЦСТ, выпускающей процессоры "Эльбрус", отказались от комментариев, но отметили, что современные "Эльбрусы" уже достаточно производительны, чтобы стать основой для мощного суперкомпьютера. Представители другого отечественного разработчика процессоров, «Байкал Электроникс», не в курсе существования такого проекта.В последнюю версию рейтинга TOP500, опубликованную 11 ноября, входят три российских суперкомпьютера: используемые в МГУ им. Ломоносова "Ломоносов-2" (79-е место) и "Ломоносов" (485-е место), а также суперкомпьютер главного вычислительного центра Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (282-е место). В создании всех трех машин принимала участие компания "T-Платформы", в которой не ответили на запрос "Коммерсанта" о коммернтариях.