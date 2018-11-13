Молодой человек неожиданно выхватил собаку из рук хозяйки, выбежал из подъезда и скрылся на автомобиле...
«Оперативники ОМВД России по району Вешняки задержали 21-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хищении щенка у заводчицы собак породы мопс», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. Потерпевшая сообщила, что к ней в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Старый Гай, пришел неизвестный под предлогом покупки щенка. Он попросил заявительницу выйти с собакой на лестничную клетку, так как в подъезде его якобы ждала девушка. Женщина согласилась и вышла из квартиры, после чего молодой человек неожиданно выхватил собаку из ее рук, выбежал из подъезда и скрылся на автомобиле. После попытки самостоятельно задержать его заводчица вернулась домой и позвонила в полицию, сообщив номер автомашины, на которой скрылся злоумышленник.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Похищенный щенок был возвращен хозяйке.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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