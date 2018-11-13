Молодой человек неожиданно выхватил собаку из рук хозяйки, выбежал из подъезда и скрылся на автомобиле...

«Оперативники ОМВД России по району Вешняки задержали 21-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хищении щенка у заводчицы собак породы мопс», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. Потерпевшая сообщила, что к ней в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Старый Гай, пришел неизвестный под предлогом покупки щенка. Он попросил заявительницу выйти с собакой на лестничную клетку, так как в подъезде его якобы ждала девушка. Женщина согласилась и вышла из квартиры, после чего молодой человек неожиданно выхватил собаку из ее рук, выбежал из подъезда и скрылся на автомобиле. После попытки самостоятельно задержать его заводчица вернулась домой и позвонила в полицию, сообщив номер автомашины, на которой скрылся злоумышленник.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.Похищенный щенок был возвращен хозяйке.По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73