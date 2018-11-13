Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов высказался об аресте нападающего клуба Зенит и полузащитника Краснодара. Он уверен, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат реальный тюремный срок.

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов высказался об аресте нападающего клуба "Зенит" и полузащитника "Краснодара". Он уверен, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат реальный тюремный срок.В разговоре со своим знакомым следователем Орлов узнал, что спортсменам может грозить серьезное наказание. "С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: "Нет-нет, они обязательно срок получат". Поэтому надежд мало", – поделился Геннадий.Спортивный комментатор также добавил, что клуб "Зенит" должен бороться за справедливое расследование дела . Раньше футболистам удавалось избежать серьезного наказания за свои проступки, но теперь "такого не будет".Геннадий Орлов также утверждает, что из-за длительного пребывания в СИЗО нападающий мог растерять физическую форму. "Александр четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. Конечно, у него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание, бегать надо", – сказал он.Напомним, что футболистам Александру и Павлу Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО. Теперь они могут заниматься только два дня в неделю вместо пяти. Администрация изолятора ограничила тренировки спортсменов после жалоб остальных заключенных – они лишались возможности заниматься физкультурой.Адвокат Мамаева Игорь Бушманов недавно сообщил, что срок следствия по делу футболистов может быть продлен до 8 февраля. У правоохранительных органов появились новые видеозаписи инцидента, и теперь потребуется время, чтобы внимательно изучить их.