Расследование убийства известного российского певца Игоря Талькова решено возобновить. Поводом стало ходатайство вдовы артиста, Татьяны.

Расследование убийства известного российского певца ИгоряТалькова решено возобновить. Поводом стало ходатайство вдовы артиста, Татьяны.Вдова певца Татьяна признана потерпевшей по делу об убийствеИгоря Талькова. Ранее в деле в качестве потерпевшей фигурировала мать артиста,однако она скончалась.Сын певца, Игорь Тальков-младший, не знал о том, что дело обубийстве его отца возобновлено. По его мнению, которое приводит радиостанция "ГоворитМосква", такое решение выглядит странно.Убийство Игоря Талькова потрясло россиян. 6 октября 1991 года в петербургском дворцеспорта "Юбилейный" певца застрелили. В преступлении обвинилиохранника певицы Азизы, которая также участвовала в концерте – Игоря Малахова. Однакоэкспертиза установила, что последний выстрел сделал администратор группыТалькова "Спасательный круг" Валерий Шляфман.Однако в феврале 1992 года обвиняемый в Шляфман уже уехал в Израиль, с которым у России в то время не былодоговора об экстрадиции. Дело было приостановлено.Игорь Тальков стал известен широкой публике послевыступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистыепруды". Позже со своей группой "Спасательный круг" артистзаписал множество хитов – в частности, полюбившийся россиянам "Летнийдождь".Недавно с сенсационным заявлением обв эфире Первого канала выступил бывший сотрудник московского уголовного розыскаСергей Ломов. Он дружил с Игорем Малаховым – на момент трагедии охранником ивозлюбленным Азизы. Малахов признался другу, что обвиненный следствием вубийстве Игоря Талькова Валерий Шляфман не причастен к его смерти. И, возможно,роковой выстрел, погубивший артиста, сделал сам Малахов.