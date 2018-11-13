Цены на билеты в Большом театре повергли в шок Анну Нетребко. Всемирно известная оперная певица извиняется перед поклонниками за то, что им приходится выкладывать такие суммы за возможность насладиться ее мастерством.

Цены на билеты в Большом театре повергли в шок АннуНетребко. Всемирно известная оперная певица извиняется перед поклонниками зато, что им приходится выкладывать такие суммы за возможность насладиться еемастерством.Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым выступают в лучшихзалах разных стран мира. Оперная дива заверяет: нигде организаторы невыставляют такой "высокий ценник", как в России. Нетребко просто разводитруками: к сожалению, она никак не может повлиять на ситуацию.Желающим посетить предстоящий концерт звезды мировой оперы вБольшом театре удовольствие обойдется в кругленькую сумму. Насладиться голосом дивыв партере можно за 88 тысяч рублей – по мнению большинства поклонниковтворчества Нетребко, цена заоблачная. Но и таких билетов не достать – разве чтос рук перекупщиков, уже за 300 тысяч."К сожалению, я не в силах бороться с мафией и ценамина билеты в России, вы уж извините. Мне очень жаль зрителей... Одно могусказать, что гонорар у меня приблизительно один и тот же везде, вот только ценына билеты почему-то разные... Мне жаль", – приводит слова Нетребко .Напомним, это уже не первый скандал вокруг выступлений АнныНетребко. Подобная ситуация сложилась и весной этого года. Тогда оперная дивапообещала отказаться от выступлений в Москве, если цены на билеты поднимутсявыше 100 тысяч рублей.Организаторы заверяют, что билеты можно приобрести загораздо меньшую сумму. Однако для этого надо покупать их заблаговременно – и тоне факт, что удастся перехватить заветный кусок картона у вездесущихперекупщиков.