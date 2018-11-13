Цены на билеты в Большом театре повергли в шок Анну
Нетребко. Всемирно известная оперная певица извиняется перед поклонниками за
то, что им приходится выкладывать такие суммы за возможность насладиться ее
мастерством.
Цены на билеты в Большом театре повергли в шок Анну
Нетребко. Всемирно известная оперная певица извиняется перед поклонниками за
то, что им приходится выкладывать такие суммы за возможность насладиться ее
мастерством.
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым выступают в лучших
залах разных стран мира. Оперная дива заверяет: нигде организаторы не
выставляют такой "высокий ценник", как в России. Нетребко просто разводит
руками: к сожалению, она никак не может повлиять на ситуацию.
Желающим посетить предстоящий концерт звезды мировой оперы в
Большом театре удовольствие обойдется в кругленькую сумму. Насладиться голосом дивы
в партере можно за 88 тысяч рублей – по мнению большинства поклонников
творчества Нетребко, цена заоблачная. Но и таких билетов не достать – разве что
с рук перекупщиков, уже за 300 тысяч.
"К сожалению, я не в силах бороться с мафией и ценами
на билеты в России, вы уж извините. Мне очень жаль зрителей... Одно могу
сказать, что гонорар у меня приблизительно один и тот же везде, вот только цены
на билеты почему-то разные... Мне жаль", – приводит слова Нетребко .
Напомним, это уже не первый скандал вокруг выступлений Анны
Нетребко. Подобная ситуация сложилась и весной этого года. Тогда оперная дива
пообещала отказаться от выступлений в Москве, если цены на билеты поднимутся
выше 100 тысяч рублей.
Организаторы заверяют, что билеты можно приобрести за
гораздо меньшую сумму. Однако для этого надо покупать их заблаговременно – и то
не факт, что удастся перехватить заветный кусок картона у вездесущих
перекупщиков.