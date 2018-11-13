Около 500 врачей из разных стран съехались в московскую больницу имени Буянова. Здесь обсуждают последние достижения и ищут новые направления в лечении болезней мозга. Департамент здравоохранения российской столицы сотрудничает с ведущими мировыми центрами нейронауки.

Около 500 врачей из разных стран съехались в московскую больницу имени Буянова. Здесь обсуждают последние достижения и ищут новые направления в лечении болезней мозга. Департамент здравоохранения российской столицы сотрудничает с ведущими мировыми центрами нейронауки.- Подними ножку, и попробуем удержать, держи крепко-крепко-крепко! Умничка!С большими усилиями Аня возвращается к жизни: постепенно начинает двигаться, самостоятельно есть и пить. А еще несколько недель назад она не могла даже говорить и практически перестала дышать. После тяжелых родов у 28-летней девушки произошел сбой иммунитета. Как следствие — поражение нервной системы. Болезнь приковала Аню к кровати. Помочь могла лишь процедура плазмафереза — очищения крови."Мне сделали уже пять процедур. Я уже могу сидеть. Такое счастье, потому что человек без движения — это очень сложно, когда у тебя работает мозг, а ты не можешь двигаться", — рассказывает она.Как обещают врачи, уже через несколько недель Аня сможет встать с инвалидной коляски. Ей прописан курс реабилитации, методы которой постоянно совершенствуются."Вместе с нашими коллегами из области космической медицины и вместе с нашими австрийскими коллегами мы разрабатываем много программ по внедрению космических технологий в практическую медицину, в том числе реабилитацию больных. Вместе с Колумбийским университетом мы проводим очень интересное исследование по эпидемиологии эпилепсии", — рассказала директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева Алла Гехт.Космическую медицину в качестве эффективного курса реабилитации в нашей стране практикуют уже не одно десятилетие. Пятнадцать минут ходьбы в костюме космонавта для больных после инсульта заменяют час занятий физкультурой.- Расположение эластичных элементов повторяет основные мышечные группы туловища и нижних конечностей. Осуществляется постоянное нагружение опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы.В больнице имения Буянова представлены почти все методы физиотерапии, включая водолечение и грязевые процедуры. Здесь самое современное оборудование и тренажеры. Благодаря новым подходам к реабилитации даже у самых тяжелобольных пациентов восстановление проходит гораздо быстрее. За последние пять лет смертность от инсульта в России сократилась на 20 процентов."Необходима борьба с факторами риска, борьба с курением, борьба с алкоголем. Вместе с московскими врачами мы развиваем целый ряд направлений профилактической работы в области болезней мозга", — говорит руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джоао Бреда.Если раньше больных после инсульта оперировали лишь через месяц, то сейчас — в первые семь суток. Во время таких операций на головном мозге пациент почти всегда находится в полном сознании.- Василий Серафимович, как ваши дела?- Отлично мои дела!- Ничего не болит?- Нет!"Мы хотели бы помогать нашим коллегам из стран Азии и Африки, приглашать их на обучение в успешные большие центры, которые занимаются проблемами головного мозга. И мы рассчитываем, что Россия с ее ресурсами, с ее талантами и знаниями в этой области сумеет помочь", — говорит генеральный секретарь Всемирной федерации неврологов Вольфганг Гризольд.Конференция — лишь начало большого сотрудничества институтов и клиник всего мира, занимающихся болезнями мозга. Впереди — плодотворная работа: совместные исследования, образовательные программы и стажировки.