В области планируют увеличить социальные выплаты на детей и расширить круг получателей компенсации за капремонт. Эти вопросы обсудили в Комитете по соцполитике и здравоохранению. Говорили также о бюджете региона и фонда обязательного медстрахования. На что собираются выделять больше денег, расскажет Оксана Любимова.

В области планируют увеличить социальные выплаты на детей и расширить круг получателей компенсации за капремонт. Эти вопросы обсудили в Комитете по соцполитике и здравоохранению. Говорили также о бюджете региона и фонда обязательного медстрахования. На что собираются выделять больше денег, расскажет Оксана Любимова.Повысить прожиточный минимум на детей планируют с 1 января. Многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, смогут рассчитывать на 8 тысяч 977 рублей в месяц. Проект решения уже одобрили в Комитете по соцполитике. Еще одна мера поддержки населения - расширение круга получателей компенсации на капремонт. Список льготников пополнят граждане, достигшие 70 лет, проживающие в семьях, где есть неработающие инвалиды 1-й и 2-й группы. Необходимые на это средства уже заложены в проект областного бюджета на следующий год.Сергей Бирюков, председатель Комитета по соцполитике и здравоохранению ЗакСобрания: "На социальную сферу во всех направлениях расходы повышены. Всего на социальную сферу пойдет примерно 68% расходов бюджета. Это довольно неплохо. И на здравоохранение на несколько процентов повышается. И на образование повышается. Довольно позитивный бюджет. Пока для первого чтения мы смотрим на него одобрительно".По плану область примет участие в 12 национальных проектах. Они касаются и строительства новых спортивных комплексов, и поддержки педагогов, и привлечения медицинских кадров. Особое внимание в бюджете будет уделено повышению зарплат бюджетникам в рамках указов Президента.Елена Путова, первый заместитель Областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики: "В полном объёме средства в областном бюджете предусмотрены. И по областным учреждениям социальной сферы. Средства предусмотрены и в объёме субвенций местным бюджетам и субсидий местным бюджетам. Это по учреждениям культуры и для педагогических работников внешкольных учреждений и школ искусств также в полном объеме".Директор областного фонда ОМС Ольга Ефимова рассказала депутатам о расходах на обязательное медицинское страхование граждан. В следующем году в фонде запланированы дополнительные средства на помощь онкобольным. Депутаты считают, что в этом направлении у 33-го региона ещё много работы.Сергей Бирюков, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению ЗакСобрания: "У нас для деток онкобольных своего отделения нет, насколько я знаю. Им приходится во взрослом отделении страдать вместе со всеми. Это, на мой взгляд, неправильно. Если мы сможем использовать эти бюджетные средства, которые нам федеральный центр готов предоставить, в случае, если мы выполняем требования по участию в проекте. Я думаю, что это будет очень позитивно".Переоснащение Областного онкодиспансера в рамках нового национального проекта "Здоровье" начнется уже в следующем году. Какие еще медицинские учреждения войдут в эту программу, в департаменте финансов обещали подробно рассказать чуть позже.