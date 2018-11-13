Займутся проверкой автозаправок. Общественный проект Трасса: контроль качества и безопасности выиграл грант Президента РФ. На реализацию своей идеи общественники получили 2 млн 900 тысяч рублей.

Займутся проверкой автозаправок. Общественный проект "Трасса: контроль качества и безопасности" выиграл грант Президента РФ. На реализацию своей идеи общественники получили 2 млн 900 тысяч рублей. Проект для области не новый, общественники уже его реализовывали. Только в этом году эксперты проверили автозаправки в 83 муниципальных образованиях области. В результате за различные нарушения продавцов топлива оштрафовали на сумму более 2 млн рублей. С новой финансовой поддержкой общественники расширят поле деятельности. Кроме проверок автозаправок, займутся судебными тяжбами. Юристы проекта будут бесплатно помогать в судах автолюбителям. За помощью уже обращаются.Алексей Смирнов, руководитель проекта "Трасса: контроль качества и безопасности": "Полгода автомобилю, а его сняли с гарантийного ремонта. Сказали, что из-за качества топлива, не предоставив никаких документов. Сейчас модно сваливать все на заправку, попробуй потом с заправкой этой разберись. Судебная практика показывает, что с заправками судиться очень сложно. И нерадивые автосервисы этим пользуются. Так вот таким автомобилистам, которых вводят в заблуждение относительно причин поломки, будем помогать".Проверки АЗС региона тоже продолжатся. Эксперты проекта обратят внимание на продукты, которые продаются на заправках. Только в этом году из 52 проверенных АЗС на 4 были проблемы с продовольственными товарами. Там продавали некачественную выпечку. Но главной темой, конечно, остаётся безопасность автозаправочных станций. Общественники хотят привлечь законотворцев региона к проблеме некачественного топлива. В соседней Нижегородской области уже принят законопроект о запрете продажи дистиллятов. Участники проекта надеются на создание аналогичного закона и у нас в регионе.Алексей Смирнов, руководитель проекта "Трасса: контроль качества и безопасности": "Все прекрасно знают, что, когда на заправке под видом моторного топлива продаются дистилляты, никому из нас не может быть гарантирована безопасность нахождения на автозаправочной станции. Это может быть связано как со здоровьем, как с пожарами, взрывами и так далее. То есть эту проблему мы тоже сейчас будем решать".