Переход телевидения на цифровое вещание можно провести в
несколько этапов – вместо резкого отключения аналогового сигнала. Такое
предложение рассмотри правительство на ближайшем заседании.
Переход телевидения на цифровое вещание можно провести в
несколько этапов – вместо резкого отключения аналогового сигнала. Такое
предложение рассмотри правительство на ближайшем заседании.
Россияне в большинстве своем готовы к переводу телевидения
на цифровое вещание. И готовность эта выше, чем была в других странах мира,
которые уже предприняли такой шаг – она оценивается примерно в 80%. Однако при
резком переходе могут возникнуть некоторые трудности.
Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин, правительство 15 января рассмотрит более мягкий
план, состоящий из трех этапов. На первом планируется отключить аналоговый
сигнал в тех регионах, которые технически готовы. Там население уже обеспечено
необходимым оборудованием и проведена разъяснительная работа.
В России есть регионы с особыми климатическим условиями, где
переход на "цифру" нецелесообразно начинать зимой. Эти области, по
словам министра, лишатся аналогового вещания на втором этапе программы. А на
третьем будут отключены все остальные регионы. Если кабмин примет план, переход
займет около полугода, передает РБК.
Как сообщалось, Россия с января 2019 года полностью перейдет
от аналогового к цифровому телевещанию. Сеть будет включать в себя два пакета
телеканалов, по 10 каналов каждый, а также три радиоканала. Ею смогут
воспользоваться более 98% россиян. Аналоговое ТВ планируется отключить после
новогодних каникул, в середине января. Специалисты подчеркивают, что обладатели
современных телевизоров перехода не заметят, а владельцам устаревших моделей
придется приобрести специальную приставку.