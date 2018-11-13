Переход телевидения на цифровое вещание можно провести в несколько этапов – вместо резкого отключения аналогового сигнала. Такое предложение рассмотри правительство на ближайшем заседании.

Переход телевидения на цифровое вещание можно провести внесколько этапов – вместо резкого отключения аналогового сигнала. Такоепредложение рассмотри правительство на ближайшем заседании.Россияне в большинстве своем готовы к переводу телевиденияна цифровое вещание. И готовность эта выше, чем была в других странах мира,которые уже предприняли такой шаг – она оценивается примерно в 80%. Однако прирезком переходе могут возникнуть некоторые трудности.Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовыхкоммуникаций Алексей Волин, правительство 15 января рассмотрит более мягкийплан, состоящий из трех этапов. На первом планируется отключить аналоговыйсигнал в тех регионах, которые технически готовы. Там население уже обеспеченонеобходимым оборудованием и проведена разъяснительная работа.В России есть регионы с особыми климатическим условиями, гдепереход на "цифру" нецелесообразно начинать зимой. Эти области, пословам министра, лишатся аналогового вещания на втором этапе программы. А натретьем будут отключены все остальные регионы. Если кабмин примет план, переходзаймет около полугода, передает РБК.Как сообщалось, Россия с января 2019 года полностью перейдетот аналогового к цифровому телевещанию. Сеть будет включать в себя два пакетателеканалов, по 10 каналов каждый, а также три радиоканала. Ею смогутвоспользоваться более 98% россиян. Аналоговое ТВ планируется отключить посленовогодних каникул, в середине января. Специалисты подчеркивают, что обладателисовременных телевизоров перехода не заметят, а владельцам устаревших моделейпридется приобрести специальную приставку.