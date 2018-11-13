В ходе воскресной церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже не зачитали писем русских солдат. На этот факт обратили внимание в Кремле. Дмитрий Песков сказал, что Россия относится к такому решению организаторов с уважением.

В ходе воскресной церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже не зачитали писем русских солдат. На этот факт обратили внимание в Кремле. Дмитрий Песков сказал, что Россия относится к такому решению организаторов с уважением."В то же время, конечно, мы убеждены, что в Париже и во Франции многие помнят о тех подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции, кстати, защищая Францию, потому что, все-таки Русский экспедиционный корпус, около 20 тысяч (человек) из этого корпуса было во Франции, сражалось во Франции", — цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.11 ноября у Триумфальной арки в Париже в ходе торжественной церемонии в день окончания Первой мировой войны французские выпускники зачитывали свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов прозвучали записи французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, китайского рабочего и французской девушки.