В прошлом году за период проведения этой акции музейным Владимиром вдохновились порядка 17 тысяч посетителей

В прошлом году за период проведения этой акции музейным Владимиром вдохновились порядка 17 тысяч посетителейВладимиро-Суздальский музей-заповедник вновь запускает горячо любимую акцию горожан. С 18 ноября в каждое воскресенье для жителей и гостей Владимира вход в музеи бесплатный. Посетить экспозиции можно с 15:00.В 2017 году за период проведения акции музеями областного центра вдохновились более 17 тысяч посетителей.Вы можете попасть на все постоянные экспозиции музея-заповедника, однако акция не распространяется на коммерческие выставки.Музейщики с радостью ждут вас как с семьями, так и в дружных компаниях.На какие музейные экспозиции можно сходить бесплатно?