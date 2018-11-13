Автомобиль Павла Мамаева Mercedes AMG G63 остался у футбольного клуба Краснодар. Жена спортсмена Алана не может забрать машину – ей не отдают ключи от иномарки.

Автомобиль Павла Мамаева Mercedes AMG G63 остался уфутбольного клуба "Краснодар". Жена спортсмена Алана не может забратьмашину – ей не отдают ключи от иномарки.Алана Мамаева безуспешно пытается вернуть автомобиль своегосупруга. Перед тем, как попасть в СИЗО за драку, футболист оставил Mercedes AMGG63 на тренировочной базе "Краснодара". Машина – собственностьспортсмена, приобретена им лично за гонорар.Как рассказала Алана, она позвонила в клуб узнать, когдавозможно забрать автомобиль. Однако руководство "Краснодара"сослалось на некое указание "машину не отдавать"."По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мыразводимся, потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговореобъяснила ситуацию, и пояснила , что никакого развода нет, у меня естьподтверждающие это документы. Этого оказалось недостаточно – они заявили, чтоне могут вернуть без разрешения самого владельца", – цитирует Алану.Павел Мамаев из СИЗО передал письмо с разрешением передатьавтомобиль Алане. Но в клубе решения не изменили. Когда же журналисты пыталисьвыяснить мотивы руководства "Краснодара", им просто заявили, что"тему Павла Мамаева не комментируют".Корреспондент издания пытался связаться с сотрудником ФК,который помогает футболистам с автосервисом. По словам Аланы, его зовут Адам, иименно ему Павел оставил ключи от машины. Но и этот специалист от общения спрессой отказался.Адвокат Мамаева уверен, что в данном случае речь идет осамоуправстве – а такие действия подпадают под статью 330 Уголовного кодекса.Игорь Бушманов предлагает Алане обратиться в правоохранительные органы, однакожена футболиста пока пытается решить этот вопрос мирным путем.