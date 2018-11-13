Дональд Трамп не едет в Крым, потому что его не пускает жена. Такую неожиданную версию непростых взаимоотношений в семье американского президента озвучила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Дональд Трамп не едет в Крым, потому что его не пускаетжена. Такую неожиданную версию непростых взаимоотношений в семье американскогопрезидента озвучила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.Депутат Поклонская считает, что президент США не спешитпосетить Крым, так как еще не готов признать российский статус полуострова илиего не пускает жена."У американского президента по горло своих внутреннихпроблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этомуеще не созрел. Или жена не пустила", – сказала Поклонская в интервью РИАНовости.Ранее прокурор пригласила американского президента в Крымдля того, чтобы, как она выразилась, показать свою самостоятельность и порядочность.Поклонская предположила, что Трампу не чужды слова демократия, справедливость исмелость.Продолжая тему Крыма, депутат обратилась к киевским властям.По ее мнению, чем быстрее они оставят амбиции относительно республики, темлучше будет для них."Говорить и думать о Крыме они могут все что угодно. Ногде-то в глубине души, я уверена, они понимают, что никакого отношения кполуострову уже давно не имеют", – отметила Поклонская.Еще она назвала недопустимым существование в Крымубизнес-активов украинских политиков, которые не уважают выбор крымчан иненавидят все, что происходит на полуострове."Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлениютаких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пораприкрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважаетвыбор крымчан", – сказала Поклонская.Напомним, что Наталья Поклонская родилась на Украине, вЛуганской области. До воссоединения Крыма с Россией работала в генпрокуратуреУкраины, занимала пост прокурора Автономной республики Крым, с октября 2016года – депутат Госдумы России.