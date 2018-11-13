Злоумышленница через Интернет предложила потерпевшим совместно приобрести различные товары по низкой цене, после чего присвоила их денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 34-летнюю жительницу столицы по подозрению в присвоении денежных средств граждан под предлогом совместного приобретения товаров.В территориальный отдел полиции от жителей г. Троицка поступили заявления о хищении денежных средств. Со слов заявителей было установлено, что посредством сети Интернет им поступили сообщения о совместном приобретении различных товаров для повседневных нужд по низкой цене. Сделав заказ, граждане осуществляли перевод денежных средств на указанный счет, однако по истечении времени товары предоставлены не были, денежные средства потерпевшим также не возвращены.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Похищенные денежные средства женщина успела потратить на личные нужды.По данным фактам органами следствия и дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде или надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79