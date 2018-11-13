Столичная полиция проверяет видео во всех смыслах контрастного купания в Москве-реке. Пытаясь разжечь интерес к себе, называющие себя каскадерами, влогеры, облили напалмом куртку одного из жаждущих славы смельчаков и подожгли.

Столичная полиция проверяет видео во всех смыслах контрастного купания в Москве-реке. Пытаясь разжечь интерес к себе, называющие себя каскадерами, "влогеры", облили напалмом куртку одного из жаждущих славы смельчаков и подожгли. Слава длилась даже не минуту — прыгать с Крымского моста в ледяную воду пришлось практически сразу.Вечер, Крымский мост в центре столицы. У ограждения трое смотрят вниз. Через секунду один перемахивает через перила.— Алле, корабля нет внизу?Чем дальше, тем больше пугает происходящее в кадре. Приятели поджигают того, кто стоит за ограждением.— Горю?Еще несколько секунд и молодой человек прыгает вниз. Эти кадры опубликовал у себя на странице каскадер Игорь Панин. Судя по комментарию, к происходящему он имел самое непосредственное отношение.— Мы сделали это, все класс! Позже покажу, как было, не пропусти.Как, а главное, что это было, мы решили выяснить у самого каскадера Панина. Однако он, видимо поразмыслив, от участия в этой истории открестился."Меня там не было на площадке, мне мои ребята, молодые каскадеры скинули материал, который есть. Откуда он у них взялся, как это все происходило, мне никто ничего не рассказал. Это была съемка, для чего-то, кому-то надо и горящий человек прыгнул с моста. В нашем понимании ничего особо сложного нет", — говорит постановщик трюков Игорь Панин.А вот профессиональные каскадеры позицию Панина не разделяют. Подобные выходки, по их мнению, не имеют ничего общего с рискованной профессией."Это не трюк, это просто глупый прыжок ни к чему не обязывающий и непонятно, для чего сделанный. Выпили, курнули, разбежались, головой об стенку ударились, удивили друг друга, на этом все и заканчивается", — отметил президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков.Стоит ли говорить, что никаких разрешений на осуществление этого "зажигательного" прыжка у его исполнителей не было.Высота около 30 метров, температура воды всего 2 градуса и всего несколько секунд свободного падения, которые даже для профессионального каскадера могут стать последними в жизни.Но прыгал, как выяснилось не профессионал, скорее, наоборот, дилетант — 22-летний уроженец Луганской области Виктор Подкуйко. Видео он позже сам разместил в социальной сети. Себя Подкуйко называет, модным сейчас словом "влогер", и уже не в первый раз шокирует подписчиков опасными и откровенно глупыми поступками.— Мы контент будем снимать? У тебя 40 тысяч подписчиков уже. Пошел!Сальто в Москва-реку еще не самое шокирующие. Вот он в киевском метро вместе с товарищем, ложится под прибывающий поезд. Свои игры со смертью обязательно фиксирует и выкладывает в Сеть. Причина понятна — лайки, то есть популярность. И о нем узнали. Даже позвали на телешоу. Пытались вразумить молодого экстремала. Не на того напали."Мне абсолютно все равно, что вы там рассказываете, особенно на заднем ряду, ваша жизнь никому не интересна. — На маму тебе тоже все равно? — На кого? — На маму, на папу тоже все равно? — Да мне все равно.Ему бы к врачу, голову проверить — экстремальные трюки бесследно не проходят. Но с обследованием, похоже, придется повременить. Выходкой Подкуйко, на Крымском мосту, уже заинтересовалась московская полиция.