Президент Украины не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую Украинская православная церковь обозначила как место встречи. Запланированная на 14 часов встреча Петра Порошенко и епископов УПЦ не состоится.

Президент Украины не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую Украинская православная церковь обозначила как место встречи. Запланированная на 14 часов встреча Петра Порошенко и епископов УПЦ не состоится.Инициатором встречи был глава украинского государства. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий только настоял на том, чтобы беседа главы украинского государства с епископами прошла на церковной территории, в лавре, сообщает "Интерфакс". Сначала Порошенко предлагал для встречи Украинский дом, но затем согласился с предложением священнослужителей. Митрополиту после продолжительной беседы удалось переубедить Порошенко.Темой беседы глав государства и Церкви должна была стать ситуация вокруг создания единой украинской поместной церкви, независимой от Московского патриархата. В этом процессе УПЦ участвовать отказалась, считая этот процесс вмешательством Константинополя и светских властей в религиозную жизнь Украины. Митрополит Онуфрий осудил попытки внешних сил превратить Церковь в политическое орудие.Однако 13 ноября выяснилось, что Порошенко в лавру не поедет. А против архиереев Украинской православной церкви готовится провокация. Уже после достижения договоренностей епископы от главы администрации президента Игоря Райнина получили предписание приехать в Украинский дом.Украинский дом — пятиэтажное здание на Европейской площади в Киеве. Он был построен для филиала Всесоюзного музея В.И. Ленина и открыт к 60-летию СССР. В здании располагаются медиа-центр, арт-галерея, три экспозиционных центра и концертный зал.Религиозный вопрос на Украине обострился после того, как 11 октября 2018 года Синод в Стамбуле отказался от собственного указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Кроме того, Константинополь объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал раскольников — лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.