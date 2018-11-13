В Екатеринбурге прорвалась труба теплотрассы — тонны горячей воды вылились на улицы города. Затопило детский сад №28, теперь он закрыт, как минимум, до конца недели, а его воспитанники отправлены по домам.

В Екатеринбурге сегодня, 13 ноября, прорвалась труба теплотрассы — тонны горячей воды вылились на улицы города. Затопило детский сад №28, теперь он закрыт, как минимум, до конца недели, а его воспитанники — 325 детей — отправлены по домам.В пресс-службе местного департамента образования, комментируя происшествие, заявили о возможности временного распределения детей другие детские сады при желании их родителей.По информации МЧС, в зоне аварии, произошедшей неподалеку от Центрального стадиона города, оказались около двух сотен домов, 19 детских садов и 12 школ. Рядом с теплотрассой образовался провал грунта площадью около 50 квадратных метров. Несколько припаркованных автомобилей оказались в горячей воде.В настоящее время социально значимые объекты продолжают свою работу в прежнем режиме, однако отопление в жилых домах работает в половину силы, а подача горячей воды в них приостановлена.Работники коммунальных служб обещают сделать все возможное, чтобы устранить последствия прорыва трубопровода до того, как в температура в домах опустится ниже 20 градусов тепла.