В Москве раскрыта кража ценностей, которые выставлялись на антикварном салоне по случаю Года Японии в России. Полтора десятка предметов были похищены из машины на парковке у Дома художника на Крымском валу.

В Москве раскрыта кража ценностей, которые выставлялись на антикварном салоне по случаю Года Японии в России. Полтора десятка предметов были похищены из машины на парковке у Дома художника на Крымском валу.Дорогой автомобиль — так и не скажешь, что на нем разъезжают воры. Но они и не простые, а работающие по крупному. Да и, видимо, с особым трепетом относящиеся к прекрасному — а вернее, к деньгам, которые можно за него выручить.В коробках — очень ценный антиквариат. За несколько минут до этого он был украден из машины владельца сразу после выставки, приуроченной к году Японии в России."Злоумышленники отключили сигнализацию и похитили 12 японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Стоимость похищенных ваз — шесть миллионов рублей. На продать их не успели: подозреваемых поймали почти сразу в квартире на Кутузовском проспекте. Одному 50 лет, второму — 63 года.- Что находится в данных двух коробках?- В данных двух коробках, насколько я знаю, находятся несколько очень красивых и приличных предметов.- Как они к вам попали?- Я их принес.Кто еще участвовал и какую роль играл в операции по похищению антиквариата, сейчас выясняют следователи. Полицейские полагают, что задержанные причастны и к другим кражам.- Ранее судимы?- Да.- По какой статье и за что?- В 1984 году, 191-я.Вазы и портсигары сейчас на экспертизе, после ее проведения экспонаты вернут хозяевам. А вот задержанным, скорее всего, предстоит любоваться уже не старинным фарфором, а казенной посудой, и не на выставке, а за решеткой.