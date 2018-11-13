Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона последствия массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на федеральной трассе в Ростовской области. Участниками аварии стало около полутора десятков автомобилей.

Полтора десятка автомобилей столкнулись на федеральной автомобильной дороге М4 "Дон". По утверждениям местных СМИ, инцидент произошел 13 ноября в Ростовской области.По предварительной информации, причиной аварии с участием большегрузов и легковых автомобилей, стали сложные погодные условия – снег и гололед.Сведений о пострадавших пока не поступало.Отметим, что утром во вторник пресс-служба регионального ГУ МВД РФ выпустила предупреждение об ограничении дорожного движения на ряде участков. Запрет относился к пассажирскому транспорту.Полицейские информировали водителей о сложной обстановке на дорогах, призвали соблюдать осторожность и не ездить на летней резине.