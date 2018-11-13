В понедельник, 12 ноября, в больнице от полученных травм скончался предполагаемый организатор взрыва газа в девятиэтажном доме в поселке Пригорское Смоленской области, произошедшего 6 ноября.

В понедельник, 12 ноября, в больнице от полученных травм скончался предполагаемый организатор взрыва газа в девятиэтажном доме в поселке Пригорское Смоленской области, произошедшего 6 ноября. Об этом СМИ рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Зуева.Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. Мужчина 1975 года с множественными ожогами был помещен в реанимацию. По предварительным данным, после ссоры в семье он мог умышленно повредить газовый шланг. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества.Взрыв газа произошел в квартире на шестом этаже, напоминает ТАСС. в результате в доме, который был сдан в эксплуатацию осенью 2016 года, было повреждено около 300 квадратных метров перекрытий с пятого по седьмой этаж, выбиты двери и окна в стенах в подъезде появились трещины и повреждения внешней стены. Для жителей были созданы пункты временного размещения.