В понедельник, 12 ноября, президент Палестины Махмуд Аббас обратился к мировому сообществу с призывом немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа и остановить агрессию со стороны Израиля.

В понедельник, 12 ноября, президент Палестины Махмуд Аббас обратился к мировому сообществу с призывом немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа и остановить агрессию со стороны Израиля. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.Как уточняется, Аббас провел телефонные переговоры с главами стран региона и мира и призвал их срочно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить агрессию.По данным Армии обороны Израиля, за последние несколько часов израильские истребители, беспилотники, вертолеты и танки поразили порядка 70 целей движений "Исламский джихад" (запрещено в России) и ХАМАС в секторе газа в ответ на массированный обстрел из прибрежного анклава, в процессе которого радикалы Палестины выпустили по израильским городам по меньшей мере 300 снарядов и ракет, передает ТАСС.