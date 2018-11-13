Президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным государственным визитом. Вместе с своей сингапурской коллегой Халимой Якоб он принял участие в закладке первого камня в основание российского культурного центра.

Президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным государственным визитом.В этом году страны отмечают полувековой юбилей установления дипломатических отношений. Из аэропорта кортеж президента отправился в резиденцию главы республики. Там Владимир Путин встретился со своей сингапурской коллегой Халимой Якоб. Она — первая в республике женщина-президент и занимает этот пост около года.Путин и Якоб принял участие в церемонии закладки первого камня в основание российского культурного центра. Президенты прошли на подиум и сняли ткань, покрывавшую закладной камень.На церемонии выступили глава МИД РФ Сергей Лавров и старший госминистр в министерстве культуры Сингапура по делам общины и молодежи Анн Сим. Российский министр отметил, что возведение культурного комплекса придаст импульс расширению гуманитарных связей.По словам замглавы Россотрудничества Михаила Брюханова, под культурный центр арендовано 33 тысяч квадратных метров земли. Проекта здания пока нет, будет объявлен конкурс, сообщает ТАСС.По традиции лидеры двух стран сфотографировались и приступили к переговорам. По итогам ожидается подписание целого ряда документов, в том числе об инвестициях в области нефтехимии, ядерной медицины и высоких технологий. В Сингапуре также запланированы переговоры Путина с главами Японии, Южной Кореи, Малайзии. Кроме того, Владимир Путин примет участие в двух международных саммитах — Россия-АСЕАН и 13-м Восточноазиатском, сообщает "Россия 24".