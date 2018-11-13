Юлия Самойлова сообщила жуткую новостью. Певица, представлявшая на конкурсе Евровидение Россию, потеряла близких людей.

Юлия Самойлова сообщила жуткую новостью. Певица, представлявшая на конкурсе "Евровидение" Россию, потеряла близких людей.Печальную новость Юлия Самойлова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня днем я узнала, что в пятницу, 9 ноября, 2018 года, в 19:45... в ужасной автокатастрофе, в один момент, не стало моего маленького крестника Темы и близкой подруги Кристины. Дай Бог сил пережить это всем близким ... светлого вам пути, мои ангелочки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила убитая горем Самойлова.Потрясенная новостью Юлия посвятила погибшим песню, которую обнародовала в своем аккаунте. Пользователи Сети выразили соболезнования артистке и пожелали сил перенести горе. "Мои соболезнования. Царство небесное им", "Вечная память. Соболезную", "Юличка, мы тебя поддерживаем. Держись. Наши соболезнования", "Прими соболезнования🙏 как жаль... Я сейчас вспомнила, что кажется читала о Кристине в твоей книге... Цените каждый миг жизни!!!", "Юлек саболезную😞😿какой ужас😿.... я прослезилась", "Молодые НЕ должны уходить молодыми...очень жаль...сил близким и родным...", "Держись Юль !" – поддержали певицу подписчики.Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение", который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участница из Израиля Нетта Барзилай. А Самойлова, представлявшая Россию с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса.Известность певица приобрела годом ранее. Тогда исполнительницу не пустили на "Евровидение" на Украине – СБУ запретила артистке въезд на территорию страны.