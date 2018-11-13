Почти половина учителей математики не могут решить задачи школьного уровня. Это выводы Рособрнадзора по результатам исследования, в котором приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 регионов страны.

Почти половина учителей математики не могут решить задачи школьного уровня. Это выводы Рособрнадзора по результатам исследования, в котором приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 регионов страны.Неудовлетворительную оценку по своему предмету также получили четверть преподавателей экономики, истории, русского языка и литературы. Несколько лучше оказалась ситуация с обществознанием и правом. Самыми подготовленными стали учителя родного языка и родной литературы, передает телеканал "Россия 24".В Рособрнадзоре сообщили: к 2020 году разработают новые стандарты для аттестации.