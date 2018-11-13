Педагоги 437 детских садов получили доступ к внутренним информационным ресурсам региональной системы образования

Педагоги 437 детских садов получили доступ к внутренним информационным ресурсам региональной системы образования«Ростелеком» завершил работы по созданию защищённой сети передачи данных (ЗСПД) для учреждений дошкольного образования Владимирской области. Педагоги 437 детских садов получили доступ к внутренним информационным ресурсам региональной системы образования и возможность безопасного обмена данными. В рамках госконтракта специалисты провайдера установили и настроили средства криптографической защиты информации VipNet.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Богатый опыт и широкие компетенции позволяют нам в разумные сроки воплощать в жизнь инфраструктурные проекты почти любого масштаба. При этом накопленная экспертиза в области защиты данных делает нас идеальным партнёром для государственных структур. Именно поэтому «Ростелекому» доверили создание защищённой сети для дошкольных учреждений Владимирской области. Дети – это наше будущее, и мы априори должны обеспечить им максимальную безопасность, в том числе – информационную. С другой стороны, параметры созданной нами сети позволяют педагогам работать с федеральными информационными системами образования. То есть поднять дошкольное образование в регионе на новый уровень».Корпоративные сети, объединяющие территориально удаленные учреждения, в том числе – образовательные, позволяют повысить эффективность рабочих процессов, сократить затраты и обеспечить безопасность информационной инфраструктуры. «Ростелеком» предлагает услуги по созданию корпоративных сетей любого масштаба – от офисной сети до решения, объединяющего рабочие места на разных континентах, включая мобильные и карманные. Вне зависимости от географии офисов клиента, «Ростелеком» может обеспечить безопасность обмена данными, безотказные коммуникации и настроить взаимодействие приложений.