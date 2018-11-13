Актриса Настасья Самбурская не смогла остаться в стороне, когда увидела кадр передачи, посвященной Анастасии Волочковой, где та пнула чужую собаку. Артистка грубо высказалась в адрес балерины.

Актриса Настасья Самбурская не смогла остаться в стороне, когда увидела кадр передачи, посвященной Анастасии Волочковой, где та пнула чужую собаку. Артистка грубо высказалась в адрес балерины.Все началось с того, что в передаче "Новые русские сенсации" на НТВ показали разбирательства Анастасии Волочковой с гражданской женой ее отца Еленой. Приехав в гости к родителю, балерина оказалась огорошена буквально с порога – консьержка сообщила ей о том, что якобы Юрий Волочков подвергается побоям со стороны Елены.Добравшись до квартиры, Анастасия не нашла Елены, но все равно обрушила свой праведный гнев на ее дочь Анну. Во время выяснения отношений Волочкова не смогла совладать с эмоциями и пнула большого белого бульдога. Это не ускользнуло от внимания актрисы Настасьи Самбурской, которая, по всей видимости, смотрела передачу.Свой гнев актриса излила на страничке в социальной сети Instagram. "Анастасия Волочкова, вы ***. По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! растяжка позволяет, бедное животное-то причем? Сбитая летчица", – высказалась Самбурская, обращаясь к Волочковой.Пока балерина никак не ответила на оскорбления актрисы, однако ее гнев, судя по передаче, был объясним, ведь она заявила женщинам, которые ухаживают за ее отцом, что они к своим собакам относятся лучше, чем к нему. Отметим, что в настоящее время Юрий Волочков находится в пансионате "Опека".Регулярно Анастасия Волочкова, шикарно выглядящая не только потому, что постоянно занимается и дает благотворительные концерты детишкам, но и находится в движении, оповещает общественность о том, как о ее отце хорошо заботятся в учреждении.