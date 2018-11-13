В Лондоне продолжается матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и американским итальянцем Фабиано Каруаной. Вице-чемпион мира россиянин Сергей Карякин по-прежнему считает фаворитом скандинава.

В Лондоне продолжается матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и американским итальянцем Фабиано Каруаной. Вице-чемпион мира россиянин Сергей Карякин по-прежнему считает фаворитом скандинава.Накануне старта поединка Карякин высказался в том ключе, что на стороне Карлсена опыт подобных состязаний. Теперь чемпион и претендент провели три партии, все они завершились вничью, но в первой норвежец имел заметный перевес."Могу сказать, что именно в борьбе Карлсен переигрывает Каруану – в возникающих после дебюта позициях, — цитирует Карякина сайт Спортбокс.Ru. – Преимуществом Каруаны в том, что он хорошо подготовился, и в дебюте его тяжело "прихватить".Тем не менее, по мнению российского гроссмейстера, если Карлсен сумеет "удивить Каруану в дебюте, то сможет выйти на сложную позицию": "Я продолжаю считать Карлсена фаворитом этого матча".