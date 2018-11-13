В Санкт-Петербурге состоялся центральный матч игрового дня КХЛ. Один из лидеров Западной конференции СКА принимал на своей площадке лучшую команду нынешнего сезона екатеринбургский Автомобилист. Подопечные Ильи Воробьева неожиданно для многих разгромили гостей со счетом 5:2.

В Санкт-Петербурге состоялся центральный матч игрового дня КХЛ. Один из лидеров Западной конференции СКА принимал на своей площадке лучшую команду нынешнего сезона екатеринбургский "Автомобилист". Подопечные Ильи Воробьева неожиданно для многих разгромили гостей со счетом 5:2.В первом периоде зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу. Ее автором стал нападающий СКА Наиль Якупов. Зато после перерыва хозяева льда трижды поразили ворота Владимира Сохатского. Дубль оформил Максим Карпов. Еще одну шайбу записал на свой счет Алексей Кручинин.В третьем периоде Карпов отличился снова, сделав хет-трик. Гости усилиями Дэна Секстона и Найджела Доуса отыграли две шайбы в концовке матча, однако большего добиться не смогли."Автомобилист" потерпел второе поражение в сезоне. Команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в чемпионате, набрав 50 очков после 27 игр. СКА идет вторым в Западной конференции с 41 баллом после 26 встреч.Результаты других матчей: "Авангард" (Омск) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0, "Витязь" (Подольск) – "Локомотив" (Ярославль) – 2:4, "Спартак" (Москва) – "Металлург" (Магнитогорск) – 4:5 Б, "Динамо" (Минск) – "Трактор" (Челябинск) – 3:1.