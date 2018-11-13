Адвокат бизнесмена Дмитрия Рыболовлева уверен, что допрос его клиента мог завершиться за две минуты.

Адвокат бизнесмена Дмитрия Рыболовлева уверен, что допрос его клиента мог завершиться за две минуты.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал адвокат российского миллиардера Тома Жаккарди.Он рассказал, что в полиции Монако Рыболовлева допрашивали сутки – с 6 по 7 ноября — задав ему примерно 600 вопросов, на которые он отказался отвечать.Предприниматель был вызван в полицию княжества повесткой для дачи показания в связи с его судебным разбирательством с арт-дилером Ивом Бувье, который с 2003 года приобрел 40 картин мастеров для российского бизнесмена. Рыболовлев обвиняет дилера в том, что он продавал ему живописные работы по завышенной цене и за 10 лет сотрудничества швейцарец обманул его на сумму до 1 миллиарда евро.В связи с этим правоохранительные органы Монако заинтересовала переписка между Рыболовлевым и экс-министром юстиции Монако Филиппом Нармино, обнаруженная в ходе расследования в телефоне адвоката Татьяны Бершеды, гражданки Украины и Швейцарии, которая передала гаджет в полицию, чтобы обличить Бувье.В итоге Рыболовлеву предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием. Он был освобождён под судебный надзор – ему не запрещено покидать Монако, но он обязан воздерживаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и обязан являться по повестке следственного судьи.По словам его адвокатов, Эрве Темим и Тома Джаккардине, Рыболовлев всегда являлся по повестке и "и намерен это делать и дальше". В настоящее время Рыболовлев находится в Москве, где намерен ждать повестки.