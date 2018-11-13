В команде губернатора вновь сокращения. Владимир Сипягин подписал Указ об освобождении от занимаемой должности вице-губернатора Сергея Невзорова, он в Белом доме курировал вопросы информатизации, связи и телекоммуникаций. Помимо этого свою работу в структуре областной власти завершила Лидия Смолина.

В команде губернатора вновь сокращения. Владимир Сипягин подписал Указ об освобождении от занимаемой должности вице-губернатора Сергея Невзорова, он в Белом доме курировал вопросы информатизации, связи и телекоммуникаций. Помимо этого свою работу в структуре областной власти завершила Лидия Смолина. Она оставила должность первого вице-губернатора по ЖКХ. К слову, сегодня стало известно, что и департамент жилищно-коммунального хозяйства остался без руководителя. Глеб Серёгин официально освободил кресло директора профильной структуры. Что же касается помощников губернатора, то на сегодняшний день ситуация следующая. У Сипягина остались первый заместитель Вячеслав Кузин и три просто заместителя: Александр Лобаков, Александр Трутнев и Виталий Азаров. Последний представляет нашу область в Москве. По информации из пресс-службы обладминистрации, уже на этой неделе команду губернатора ждёт пополнение. Однако кто придёт, откуда и когда, пока неизвестно.