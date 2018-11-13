Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях...
В сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен видеоролик, снятый на камеру мобильного телефона, в котором два молодых человека едут на капоте арендованного автомобиля.
В ходе проверки видеопубликации инспекторы ГИБДД установили, что данный автомобиль марки Фольксваген Поло принадлежит одной из московских каршеринговых компаний.
Кроме этого был установлен водитель, который управлял транспортным средством. Им оказался 23-летний житель столицы.
Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» и ст.12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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