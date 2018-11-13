Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях...

В сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен видеоролик, снятый на камеру мобильного телефона, в котором два молодых человека едут на капоте арендованного автомобиля.В ходе проверки видеопубликации инспекторы ГИБДД установили, что данный автомобиль марки Фольксваген Поло принадлежит одной из московских каршеринговых компаний.Кроме этого был установлен водитель, который управлял транспортным средством. Им оказался 23-летний житель столицы.Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» и ст.12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81