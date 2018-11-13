Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере за чашкой ароматного чая...

Инспекторы 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана ГАИ и труженика тыла майора милиции в отставке Игоря Солуянова с 90-летним юбилеем, а также с Днем сотрудника органов внутренних дел.Игорь Сергеевич поведал молодому поколению сотрудников истории своей служебной деятельности, а также продемонстрировал награды, присвоенные ему за долгие годы службы.Инспекторы ГИБДД зачитали поздравительную речь от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко, а также выразили слова признательности за весомый вклад в воспитание нового поколения сотрудников органов внутренних дел от всего личного состава.Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере за чашкой ароматного чая. Майор милиции в отставке и труженик тыла Игорь Солуянов поблагодарил молодых сотрудников полиции за поздравление и внимание, пожелав им успехов в службе.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81