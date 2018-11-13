Выборы проходят в Донбассе, а санкции за них обещают России. Вашингтон вслед за Европой осудили фиктивные выборы 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках, заявили в Госдепе США.

Выборы проходят в Донбассе, а санкции за них обещают России. Вашингтон вслед за Европой осудили "фиктивные" выборы 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках, заявили в Госдепе США. Американский государственный департамент пообещал Москве санкции до тех пор, пока Киев не восстановит свой контроль над восточными украинскими территориями и Крымом.Поскольку президент России ранее заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, то санкции обещают быть весьма продолжительными, если не вечными. Кроме того, Госдеп США обвинил Россию в том, что она не выполняет Минские соглашения, сообщает РИА Новости. США продолжат вводить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выполнит пункты Минских соглашений, пригрозили в Вашингтоне. При этом Москва, наряду с Берлином и Парижем, является гарантами Минских соглашений, а не их стороной.По мнению Вашингтона, избрание глав ЛНР и ДНР и проведение выборов в двух народных республиках Донбасса нарушают Минские соглашение. При этом, в ответ подчеркнули в Донецке, обстрел окраин города с населением более 900 тысяч, который провела украинская тяжелая артиллерия на неделе, в США нарушением Минских соглашений не посчитали, более того, предпочли не заметить.К выборам в Донецке и Луганске в Кремле отнеслись с пониманием, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что эти регионы отторгнуты от Украины и брошены самим Киевом. При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями. Более того, четвертый, девятый и двенадцатый пункты Минских соглашений как раз затрагивают вопросы проведения выборов в республиках Донбасса.Однако неисполнение Киевом своих пунктов соглашений и приводит к тому, что Донецк и Луганск проводят выборы. Донецку и Луганску и их жителям ничего другого и не остается, как самоорганизовываться.По данным центральных избирательных комиссий Донецка и Луганска, победу в ДНР одерживают временный глава республики Денис Пушилин и его движения "Донецкая республика", а в ЛНР — исполняющий главы республики Леонид Пасечник и его общественное движение "Мир Луганщине". При этом явка на выборах составила порядка 80 процентов.Киев выборы в ЛНР И ДНР не признал. Нелегитимными их посчитали в Евросоюзе и США.