Трамп возмущен идеей Макрона о создании европейской армии. Об этом президент США написал в своем Twitter. Он отметил, что президент Франции предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Однако нападающей стороной в Первой и Второй мировых войнах была Германия, напомнил он."И чем это обернулось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, прежде, чем туда пришли США", — продолжил свой твит Дональд Трамп.А закончил свое послание европейцам Трамп еще оптимистичнее: "Платите за НАТО или нет!"Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two — How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.11 ноября Дональд Трамп в Париже участвовал в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, напоминает "Интерфакс".Авторитарные державы вновь возникают и перевооружаются на рубежах Европы, заметил за неделю до этого президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию", — подчеркнул Макрон.Эммануэль Макрон подчеркнул, что нам нужна Европа, которая может защититься сама и не зависеть только от США.Идею создания общеевропейских вооруженных сил положительно оценил президент России Владимир Путин. Это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира, добавил глава российского государства. Путин вспомнил, что о единой армии Европы говорил еще французский президент Жак Ширак."Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности ", — заявил в интервью RT Франсе Путин.Не против такой инициативы и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что европейцы сами должны решать вопросы своей безопасности, но европейская армия должна быть дополнением к силам Альянса.А вот Трампу эта идея Макрона показалась очень оскорбительной. Он посоветовал Европе вместо создания собственной европейской армии, вначале начать платить свою долю в расходах НАТО, поскольку значительную часть расходов Североатлантического альянса несут на себе Соединенные Штаты.Созданный под эгидой Парижа 7 ноября новый европейский военный клуб объединил десять стран: Францию, Германию, Испанию, Португалию, Великобританию, Бельгию, Данию, Эстонию и Голландию. Программа действия нового военного блока пока не утверждена. Но следующий организационный сбор будет проведен в Гааге в 2019 году.