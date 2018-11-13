Водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai Creta. Пострадал сам предполагаемый виновник аварии, его пассажир, и мужчина, находившийся за рулем протараненного авто.

Вечером в понедельник, 12 ноября, на улице Генерала Хлебникова в Иванове произошла авария с участием трех машин – момент столкновения попал в объектив регистратора очевидца.Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 23-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai Creta.После удара авто предполагаемого виновника ДТП отбросило в сторону, где оно врезалось в Volkswagen Polo.В итоге в больнице оказались три человека – мужчина, находившийся за рулем Ford, госпитализированный в состоянии травматического шока с переломом бедра и ушибом грудной клетки, его 22-летний пассажир, у которого диагностирована травма головы и множественные ушибы, а также – 42-летний водитель Hyundai, получивший переломы бедренной кости и ребер и проникающую рану колена.