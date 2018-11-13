Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев скучает по родным и много читает. В слезном письме из колонии, бывший чиновник поведал о несладкой жизни заключенного.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев скучаетпо родным и много читает. В слезном письме изколонии, бывший чиновник поведал о несладкой жизни заключенного.Улюкаев пишет, что ему разрешены только три свидания в год ион очень скучает по родственникам. "Скучаю я только по своим родным иблизким", – говорится в письме, опубликованном на портале News.ru.Физическую форму Улюкаев поддерживает при помощи зарядки насвежем воздухе. Также бывший министр приобщился к йоге. Работает он в библиотеке,которая достаточно богатая: на полках представлено более 15 тысяч томов инасчитывается около 300 читателей."Есть отличные издания русской классики – Чехов,Пушкин, Толстой, Гончаров – академические издания 30-50-х годов прошлого века.Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов,Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко идругие", – пишет Улюкаев.Иногда он подолгу беседует о литературе с другимизаключенными, которые читают не только детективы или фэнтези, но и серьезныекниги известных авторов.Как писали , Улюкаев отбываетнаказание в Тверской области в колонии для впервые осужденных. С мая этого годадо конца лета он заработал там 1600 рублей. В 2014 году, согласно декларации одоходах, министр заработал 44 миллиона, в 2015-м – почти 60 миллионов рублей.В августе бывший министр был госпитализирован в тюремнуюбольницу в Торжке. Улюкаев жаловался на проблемы с давлением ижелудочно-кишечным трактом.В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным припередаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории громкоедело, возбужденное в отношении министра федерального уровня. 15 декабря 2017года суд приговорил Улюкаева к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионоврублей. Сам он неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.