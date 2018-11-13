Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев скучает
по родным и много читает. В слезном письме из
колонии, бывший чиновник поведал о несладкой жизни заключенного.
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев скучает
по родным и много читает. В слезном письме из
колонии, бывший чиновник поведал о несладкой жизни заключенного.
Улюкаев пишет, что ему разрешены только три свидания в год и
он очень скучает по родственникам. "Скучаю я только по своим родным и
близким", – говорится в письме, опубликованном на портале News.ru.
Физическую форму Улюкаев поддерживает при помощи зарядки на
свежем воздухе. Также бывший министр приобщился к йоге. Работает он в библиотеке,
которая достаточно богатая: на полках представлено более 15 тысяч томов и
насчитывается около 300 читателей.
"Есть отличные издания русской классики – Чехов,
Пушкин, Толстой, Гончаров – академические издания 30-50-х годов прошлого века.
Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов,
Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и
другие", – пишет Улюкаев.
Иногда он подолгу беседует о литературе с другими
заключенными, которые читают не только детективы или фэнтези, но и серьезные
книги известных авторов.
Как писали , Улюкаев отбывает
наказание в Тверской области в колонии для впервые осужденных. С мая этого года
до конца лета он заработал там 1600 рублей. В 2014 году, согласно декларации о
доходах, министр заработал 44 миллиона, в 2015-м – почти 60 миллионов рублей.
В августе бывший министр был госпитализирован в тюремную
больницу в Торжке. Улюкаев жаловался на проблемы с давлением и
желудочно-кишечным трактом.
В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при
передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории громкое
дело, возбужденное в отношении министра федерального уровня. 15 декабря 2017
года суд приговорил Улюкаева к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов
рублей. Сам он неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.