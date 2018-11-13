Сотрудники полиции ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Осян Карины Арменовны, 02.10.1997 года рождения.

Сотрудники полиции ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Осян Карины Арменовны, 02.10.1997 года рождения, проживающей в г. Москве, которая 12 ноября 2018 года ушла из дома на Варшавском шоссе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 21-23 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые длинные.Была одета: короткий пуховик черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22