Добрый и надежный человек – таким запомнил Лев Лещенко
композитора Игоря Лученка. Мэтр российской эстрады выразил соболезнования по
поводу кончины белорусского коллеги.
Добрый и надежный человек – таким запомнил Лев Лещенко
композитора Игоря Лученка. Мэтр российской эстрады выразил соболезнования по
поводу кончины белорусского коллеги.
Игорь Лученок всегда занимал важное место в деятельности
коллективов российской эстрады – даже после распада Советского Союза.
Соболезнования по поводу кончины известного белорусского композитора выразил народный
артист России Лев Лещенко.
Лученок – народный артист Белоруссии. Он принимал самое
живое участие в общественной жизни своей родины, и многое успел сделать,
работая на посту главы Союза
композиторов страны. Лученок был очень
предан своей профессии, подчеркнул Лещенко.
Народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок в начале
ноября был госпитализирован с инсультом. Композитор скончался 13 ноября, ему
было 80 лет.
По словам Лещенко, Лученок всегда входил в "старую
проверенную гвардию". Певец выразил сожаление, что последние несколько лет
состояние здоровья его соратника оставляло желать лучшего, тот часто попадал в
больницу.
Песни Лученка исполняли многие советские музыканты. В их
числе, кроме Льва Лещенко – Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всякий,
рожденный в СССР, знает его хиты "Алеся" и "Зачарованая",
которые исполнял ансамбль "Песняры". "Песня о Минске",
которая звучит с башни Минской ратуши, отбивая каждый новый час, также
принадлежит Лученку, пишет EG.ru.