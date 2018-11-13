Добрый и надежный человек – таким запомнил Лев Лещенко композитора Игоря Лученка. Мэтр российской эстрады выразил соболезнования по поводу кончины белорусского коллеги.

Добрый и надежный человек – таким запомнил Лев Лещенкокомпозитора Игоря Лученка. Мэтр российской эстрады выразил соболезнования поповоду кончины белорусского коллеги.Игорь Лученок всегда занимал важное место в деятельностиколлективов российской эстрады – даже после распада Советского Союза.Соболезнования по поводу кончины известного белорусского композитора выразил народныйартист России Лев Лещенко.Лученок – народный артист Белоруссии. Он принимал самоеживое участие в общественной жизни своей родины, и многое успел сделать,работая на посту главы Союзакомпозиторов страны. Лученок был оченьпредан своей профессии, подчеркнул Лещенко.Народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок в началеноября был госпитализирован с инсультом. Композитор скончался 13 ноября, емубыло 80 лет.По словам Лещенко, Лученок всегда входил в "старуюпроверенную гвардию". Певец выразил сожаление, что последние несколько летсостояние здоровья его соратника оставляло желать лучшего, тот часто попадал вбольницу.Песни Лученка исполняли многие советские музыканты. В ихчисле, кроме Льва Лещенко – Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всякий,рожденный в СССР, знает его хиты "Алеся" и "Зачарованая",которые исполнял ансамбль "Песняры". "Песня о Минске",которая звучит с башни Минской ратуши, отбивая каждый новый час, такжепринадлежит Лученку, пишет EG.ru.